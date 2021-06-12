Стал известен состав сборной России на первый матч Евро-2020

Сборная России назвала стартовый состав на первый матч чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

На поле с первых минут выйдут вратарь Антон Шунин; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий Артем Дзюба.

В основной состав бельгийской сборной вошли вратарь Тибо Куртуа; защитники Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Ян Вертонген, Тимоти Кастань; полузащитники Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Янник Феррейра-Карраско, Торган Азар; нападающие Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.

Футболисты российской сборной выйдут на поле против бельгийцев в белой форме.

Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» в преддверии игры заявил, что у российских спортсменов есть шансы победить, хотя сборная Бельгии, по его мнению, объективно сильнее. Он отметил, что все будет зависеть от правильно выстроенной игры.