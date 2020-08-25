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    25 августа 2020, 19:44

    Стал известен состав российской сборной по футболу на ближайшие матчи

    Артур Блянихов

    Наставник отечественной сборной по футболу Станислав Черчесов объявил состав команды на ближайшие игры против сербов и венгров. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, на позиции нападающих Федор Смолов, Евгений Луценко, Николай Комличенко и Артем Дзюба.

    Хавбеки: Далер Кузяев, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Юрий Жирков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Головин, Юрий Газинский, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

    Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Егор Сорокин, Сергей Петров, Роман Нойштедтер, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев и Георгий Джикия.

    Голкиперы: Антон Шунин, Сослан Джанаев и Маринато Гильерме.

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