Стал известен состав российской сборной по футболу на ближайшие матчи

Артур Блянихов Наставник отечественной сборной по футболу Станислав Черчесов объявил состав команды на ближайшие игры против сербов и венгров. Об этом сообщила «Свободная пресса». По данным издания, на позиции нападающих Федор Смолов, Евгений Луценко, Николай Комличенко и Артем Дзюба. Хавбеки: Далер Кузяев, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Юрий Жирков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Головин, Юрий Газинский, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Егор Сорокин, Сергей Петров, Роман Нойштедтер, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев и Георгий Джикия. Голкиперы: Антон Шунин, Сослан Джанаев и Маринато Гильерме. Поделиться статьей









