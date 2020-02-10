Стал известен состав российской сборной на ЧМ по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, кто будет представлять Россию на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в Италии с 13 по 23 февраля. Функционера процитировало РИА ФАН.
По данным информагентства, в мужскую сборную вошли Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Карим Халили тоже может принять участие в эстафете.
Драчев уточнил и состав женской сборной. На чемпионат мира поедут Ирина Старых, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова.
«Плюс с Кубка IBU мы практически утвердили включение Екатерины Глазыриной и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву», — добавил глава СБР.