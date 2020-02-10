Стал известен состав российской сборной на ЧМ по биатлону

По данным информагентства, в мужскую сборную вошли Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Карим Халили тоже может принять участие в эстафете.

Драчев уточнил и состав женской сборной. На чемпионат мира поедут Ирина Старых, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова.

«Плюс с Кубка IBU мы практически утвердили включение Екатерины Глазыриной и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву», — добавил глава СБР.