Стал известен соперник «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Московский «Спартак» встретится в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Матч пройдет 3 или 4 августа в российской столице.

Как пишет сайт Championat.com, ответную встречу в Лиссабоне назначили на 10 августа. Победитель пройдет в плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший клуб будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка прошла в понедельник, 19 июля. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что главный тренер красно-белых Руй Витория назвал «Бенфику» в качестве вероятного соперника российской команды в квалификации ЛЧ.

Последний раз в групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» выступал в сезоне-2017/2018.