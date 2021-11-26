Стал известен соперник сборной России в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022

Соперником сборной России в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года стала Польша. Жеребьевка прошла в Цюрихе. Трансляция доступна на официальном сайте FIFA.

Российская сборная попала в путь B, где в полуфинальной встрече встретится с командой Польши. В финале ей предстоит сразиться с победителем матча Швеция — Чехия. Только победа в итоговой игре гарантирует попадание на чемпионат мира 2022 года.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта. Команда России примет сборную Польши на своем поле.

Сборная России не получила прямую путевку на чемпионат мира по футболу, хотя долго удерживала первое место в группе во время отборочного тура.

В последнем матче с Хорватией защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 80-й минуте игры. Встреча закончилась со счетом 0:1. Это привело к потере сборной России первого места. Теперь поездку в Катар подопечным Валерия Карпина обеспечат только две успешные игры.