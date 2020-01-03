Стал известен соперник россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Шведы обыграли команду Чехии со счетом 5:0 в заключительном четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. В полуфинале Швеция сыграет с Россией.

Вторая пара полуфиналистов — команды Канады и Финляндии. Оба матча 1/2 финала пройдут в чешской Остраве 4 января.

Встреча Россия — Швеция начнется в 17:00 по московскому времени.

Канада и Финляндия сыграют в 21:00 мск.

В четвертьфинале россияне обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:1.

В матче Швеция — Чехия шайбы забросили Нильс Хегландер (сделал дубль), Хуго Густафссон, Виктор Седестрем и Давид Густафссон.

Согласно новому регламенту турнира в полуфинале сборные распределились в зависимости от рейтинга в группе. Набравшая больше всего очков команда встречается с худшей по рейтингу, вторая в списке — с третьей.

Из восьми четвертьфиналистов шведы заняли первое место, канадцы — второе, финны — пятое, россияне — шестое.

Шведская молодежная сборная одержала на турнире пятую победу подряд, не потерпев еще ни одного поражения.