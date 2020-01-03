Стал известен соперник россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Вторая пара полуфиналистов — команды Канады и Финляндии. Оба матча 1/2 финала пройдут в чешской Остраве 4 января.
Встреча Россия — Швеция начнется в 17:00 по московскому времени.
Канада и Финляндия сыграют в 21:00 мск.
В четвертьфинале россияне обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:1.
В матче Швеция — Чехия шайбы забросили Нильс Хегландер (сделал дубль), Хуго Густафссон, Виктор Седестрем и Давид Густафссон.
Согласно новому регламенту турнира в полуфинале сборные распределились в зависимости от рейтинга в группе. Набравшая больше всего очков команда встречается с худшей по рейтингу, вторая в списке — с третьей.
Из восьми четвертьфиналистов шведы заняли первое место, канадцы — второе, финны — пятое, россияне — шестое.
Шведская молодежная сборная одержала на турнире пятую победу подряд, не потерпев еще ни одного поражения.