Стал известен соперник России в финале молодежного ЧМ по хоккею

Молодежный чемпионат проходит в Чехии. В матче 1/2 финала Канада — Финляндия шайбы забросили Коннор Макмайкл (2-я минута), Алексис Лафренье (4-я и 38-я), Джейми Драйсдейл (4) и Тай Делландреа (15).

В начале встречи на 10 минут был удален финский нападающий Сампо Ранта из-за броска во вратаря соперников после свистка арбитра.

Это вторая игра на нынешнем чемпионате, в которой канадцы забросили соперникам четыре шайбы в первом периоде, уточнил ТАСС. На турнире это стало лучшим результатом.

Финал молодежного чемпионата мира состоится в воскресенье, 5 января, начало в 21:00 по московскому времени. До этого в тот же день пройдет поединок за третье место. Сборные Швеции и Финляндии встретятся в 17:00 мск.