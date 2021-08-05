Стал известен соперник Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Российский боец MMA Федор Емельяненко выйдет в октагон против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве 23 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спортивную организацию.

«Тимоти Джонсон будет соперником Федора Емельяненко на турнире в Москве. Бой будет главным на турнире», — рассказали в Bellator.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и семь поражений. На турнирах Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому.

Федору Емельяненко 44 года. Он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC и двукратным — по версиям RINGS и WAMMA. За свою профессиональную карьеру он одержал 39 побед и шесть раз проиграл. Еще один бой признали несостоявшимся. В последний раз он бился в 2019 году с Куинтоном Джексоном из Соединенных Штатов на турнире Bellator в Японии. Федор отправил своего противника в нокаут в первом раунде.

В апреле глава Bellator Скотт Кокер рассказал, что Емельяненко скоро уйдет из большого спорта. По его словам, россиянин закончит карьеру через два боя.