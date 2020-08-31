Стал известен соперник «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы

Московское «Динамо» в рамках отборочного тура Лиги Европы встретится с «Локомотивом» из Тбилиси. Матч состоится в Грузии 17 сентября.

«Соперником московского „Динамо“ стал тбилисский „Локомотив“. Единственный матч пройдет 17 сентября в Грузии», — сообщил сайт российского клуба.

Соперниками москвичей могли стать могли стать бакинский «Нефтчи», «Маккаби» из Хайфы или боснийский «Железничар». Жеребьевка квалификации Лиги Европы прошла 31 августа в Ньоне (Швейцария).

Потенциальные соперники «Динамо» из клуба «Маккаби» встретятся с «Железничаром», а «Нефтчи» проведет матч с «Галатасараем» из Стамбула.

Тбилисский «Локомотив» — один из самых популярных клубов Грузии. В первом отборочном матче Лиге Европы тбилисская команда обыграла клуб «Университатя Крайова» из Румынии со счетом 2:1.