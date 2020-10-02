Стал известен размер заработков киберспортсменов в России

Он заявил, что доход киберспортсмена за месяц варьируется в районе 10-20 тысяч долларов. При этом сумма может быть в разы больше, если человек занимает призовые места, пишет ИА «Невские новости».

«Если раньше команда, когда выигрывала соревнование, большую часть забирала себе компания, сейчас львиную долю забирают себе спортсмены», — пояснил Смит.

По его словам, в киберспорте есть долларовые миллионеры.