Стал известен размер заработков киберспортсменов в России
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, сколько получают киберспортсмены, сообщило РИА «Новости».
Он заявил, что доход киберспортсмена за месяц варьируется в районе 10-20 тысяч долларов. При этом сумма может быть в разы больше, если человек занимает призовые места, пишет ИА «Невские новости».
«Если раньше команда, когда выигрывала соревнование, большую часть забирала себе компания, сейчас львиную долю забирают себе спортсмены», — пояснил Смит.
По его словам, в киберспорте есть долларовые миллионеры.