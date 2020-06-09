Стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА

Чемпионат начинается 31 июля, в нем примут участие 22 команды из 30. Игры будут проходить с 31 июля по 15 августа в парке развлечений Disney World в Орландо (штат Флорида, США).

Все команды сыграют по восемь матчей для определения номера посева.

Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.