Стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила предварительный календарь матчей сезона, который возобновится в формате плей-офф из 22 команд. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter американского журналиста Шамса Чарания.
Чемпионат начинается 31 июля, в нем примут участие 22 команды из 30. Игры будут проходить с 31 июля по 15 августа в парке развлечений Disney World в Орландо (штат Флорида, США).
Все команды сыграют по восемь матчей для определения номера посева.
Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.