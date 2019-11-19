Стал известен первый соперник России на Евро-2020

Определился первый соперник сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Это стало известно по итогам матча команды Дании с ирландцами в заключительном отборочном туре.

Встреча прошла в Дублине и завершилась ничьей 1:1. Датчане с 16 очками заняли второе место в группе D и отобрались на Евро. В другом матче группы швейцарцы обыграли команду Гибралтара со счетом 6:1.

Сборная Швейцарии, как занявшая первое место в группе, также попала на европейское первенство.

В групповом этапе Евро-2020 Россия и Дания будут играть в группе B. команды встретятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Сейчас известны 19 из 24 участников чемпионата Европы по футболу. Последние четыре команды попадут на Евро по итогам матчей плей-офф, которые пройдут в марте 2020 года.

Евро-2020 примут 12 европейских городов. Помимо Петербурга и Копенгагена игры пройдут в Лондоне, Дублине, Глазго, Бильбао, Риме, Мюнхене, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте.