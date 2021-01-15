Стал известен основной кандидат на пост наставника голкиперов ЦСКА

«Газета.ru» рассказала, что Дмитрий Крамаренко является основным кандидатом на этот пост. Сейчас 46-летний специалист работает в клубе «Нефтчи» и сборной Азербайджана. Уточняется, что в качестве игрока он выступал за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику», владикавказскую «Аланию» и столичные «Торпедо» и «Динамо».