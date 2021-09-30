Стал известен новый тренер женского ЦСКА

Новым наставником женской футбольной команды ЦСКА стал известный российский тренер Александр Григорян. До этого 55-летний наставник работал с армянским «Алашкертом», однако покинул его после неудачного сезона. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Александр Григорян становится главным тренером московского ЦСКА не в первый раз. Он уже возглавлял команду в сезоне 2018–2019 года.

В мужских футбольных клубах наставник работал с «Тамбовом», махачкалинским «Анжи», московским «Араратом» и владивостокским «Луч-Энергией».