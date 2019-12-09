Стал известен новый наставник «Сочи»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, кто стал новым наставником клуба, передает «Свободная пресса».
По словам Рубашко, пост главного тренера сочинцев занял Владимир Федотов, который до этого работал с «Оренбургом». По данным издания, он заключил с сочинским клубом контракт на два с половиной года. Отмечается, что основная задача 53-летнего специалиста будет заключаться в том, чтобы по итогам сезона сохранить в Премьер-лиге место для команды. После 19 тура в активе сочинцев 15 очков. Сейчас клуб находиться на последнем месте.