Стал известен новый наставник «Сочи»

По словам Рубашко, пост главного тренера сочинцев занял Владимир Федотов, который до этого работал с «Оренбургом». По данным издания, он заключил с сочинским клубом контракт на два с половиной года. Отмечается, что основная задача 53-летнего специалиста будет заключаться в том, чтобы по итогам сезона сохранить в Премьер-лиге место для команды. После 19 тура в активе сочинцев 15 очков. Сейчас клуб находиться на последнем месте.