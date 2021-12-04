Стал известен новый гендиректор РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возглавила Вероника Логинова. До этого она была советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ.

По данным РИА «Новости», кандидатуру утвердило общее собрание учредителей. За этим следили представители WADA, и у них не возникло никаких возражений. Ранее исполняющим обязанности руководителя РУСАДА был Михаил Буханов.

Логинова также является членом рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физкультуры и спорта в РФ (при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи), членом дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членом комиссии Европейских олимпийских комитетов (EOK) по медицине и антидопингу.

Как стало известно в субботу, антидопинговые организации расследуют и рассматривают в отношении российских спортсменов 492 дела на основе базы данных LIMS и проб, изъятых из московской лаборатории. По 465 делам продолжают расследование, решения готовятся еще по 27 делам. Разбирательством занимаются 39 антидопинговых организаций.