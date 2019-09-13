Стал известен лучший наставник Английской премьер-лиги в августе
По итогам августа лучшим наставником Английской премьер-лиги признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный портал АПЛ.
По данным издания, на почетную награду, кроме Клоппа, претендовали Брендан Роджерс («Лестер»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Уточняется, что после четырех туров национального чемпионата «Ливерпуль» записал в свой актив 12 очков. «Мерсисайдцы» победили «Бернли», «Саутгемптон», «Арсенал» и «Норвич».