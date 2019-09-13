Стал известен лучший наставник Английской премьер-лиги в августе

По данным издания, на почетную награду, кроме Клоппа, претендовали Брендан Роджерс («Лестер»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Уточняется, что после четырех туров национального чемпионата «Ливерпуль» записал в свой актив 12 очков. «Мерсисайдцы» победили «Бернли», «Саутгемптон», «Арсенал» и «Норвич».