Стал известен лучший игрок сборной России в 2021 году

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был назван лучшим игроком сборной России в 2021 году. Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-служба национальной команды.

В голосовании РФС приняли участие более ста тысяч человек. В финальном раунде Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.

За сборную России в 2021 году 22-летний Сафонов провел семь матчей и пропустил шесть мячей.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022 и сыграет в стыковых матчах.

Первым соперником россиян станет Польша, игра пройдет 24 марта в «Лужниках». В случае победы сборная России 29 марта сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.