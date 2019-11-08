Стал известен лучший игрок октября в Английской премьер-лиге
Лучшим игроком октября в АПЛ (Английская премьер-лига) признали бомбардира «Лестер Сити» Джейми Варди. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный портал британского чемпионата.
По данным издания, нападающему в прошлом месяце удалось забить четыре гола, за счет чего его клуб закрепился на третьей позиции в национальном чемпионате. Уточняется, что на звание лучшего игрока октября также претендовали одноклубник Варди Юри Тилеманс, Виллиана («Челси»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).