Стал известен лучший игрок октября в Английской премьер-лиге

По данным издания, нападающему в прошлом месяце удалось забить четыре гола, за счет чего его клуб закрепился на третьей позиции в национальном чемпионате. Уточняется, что на звание лучшего игрока октября также претендовали одноклубник Варди Юри Тилеманс, Виллиана («Челси»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).