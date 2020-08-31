Стал известен главный арбитр следующего матча сборной России

Колламу будут помогать лайнсмены Френсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный судья матча — Джон Битон. Вся бригада арбитров представляет Шотландию.

Встреча между России и Сербией пройдет 3 сентября в Москве. Начало в 21:45.

Ранее стало известно об изменениях в составе сборной России. На тренировки в Новогорск вызвали полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Российская команда сыграет в Лиге наций UEFA с футболистами из сборных Сербии, Турции и Венгрии.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 3 сентября в Москве. Начало в 21:45. Уже 6 сентября россияне сыграют с венграми на выезде. Следующие встречи пройдут почти через полтора месяца. Сборная РФ сыграет с соперниками из Турции 10 октября, а с Венгрией — 14 октября.

Все матчи пройдут при пустых трибунах. Некоторые чемпионаты, как Российская премьер-лига, допускают определенное количество зрителей. Однако UEFA пока не готова к такому риску. Поэтому игры Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы проходят без зрителей.