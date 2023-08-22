Спорт 22 августа 2023, 15:19 Стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули старое название Минспорта Дагестана: стадиону имени Исинбаевой вернули прежнее название «Труд» Правительство Дагестана / Telegram

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Стадиону имени российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название. Об этом сообщило Минспорта Дагестана в своем Telegram-канале.

«Стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернут прежнее название „Труд“, которое он носил с момента своего основания (1960 год) до 2017 года», — указали в региональном министерстве.

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Министерство сообщило, что председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов уже подписал постановление о переименовании стадиона. Документ датируется 18 августа. Премьер-министр республики поручил Минспорта провести все мероприятия, необходимые при возвращении объекту старого названия.

Вопрос о переименовании стадиона имени Исинбаевой поднял в июле глава Дагестана Сергей Меликов, напомнил RT. Причиной стало высказывание двукратной олимпийской чемпионки о своем воинском звании майора, которое она назвала номинальным. После заявления спортсменки ее исключили из центрального штаба общественного движения Народный фронт.