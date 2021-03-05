Стадион «Кубань» отремонтируют в Краснодаре

Исполняющая обязанности генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая сообщила о планах провести реконструкцию стадиона «Кубань», написал «РБК Краснодар».

Помимо прочего, будут обновлены музей спортивных регалий и аллеи перед спортивным объектом. Отмечается, что проект профинансируют из федерального бюджета. Помимо прочего, клуб планирует создать детскую футбольную школу и академию, рассказал сайт «Юга.ру».

Здесь собираются обучать футболистов разных возрастов. В первой группе будут заниматься дети до 10 лет. Все необходимые документы по школе и академии подготовят летом этого года.