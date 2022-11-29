Спорт 29 ноября 2022, 15:33 Стадион «Чайка» в Нижнем Новгороде откроется к середине декабря

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Реконструкция стадиона ручных игр в краевом центре Нижегородской области началась еще летом прошлого года. Закончить работы по благоустройству планируется 15 декабря, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное Министерство спорта.

Отмечается, что ремонтные работы на стадионе должны были завершиться еще летом этого года, однако из-за недобросовестности подрядчика добиться выполнения работ в срок не удалось.

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На восстановление «Чайки» было потрачено порядка 150 миллионов рублей.

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