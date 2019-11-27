США решили запретить России участвовать в Олимпиадах

Соединенные Штаты убеждены, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) применил неадекватно мягкую меру, отстранив сборную России от соревнований.

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«WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах — насколько это позволяют нынешние правила. Только так можно привлечь внимание российской стороны, повлиять на ее поведение», — отметил глава USADA Трэвис Тайгард.

WADA выступил с рекомендацией на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Есть предположение, что на Олимпийских играх-2020 сборная России сможет выступать лишь под нейтральным флагом.

Ранее министр спорта и туризма Польши Витольд Банька допустил, что Россия сможет в следующем году принять матчи Евро-2020. Банька возглавит WADA в начале следующего года.