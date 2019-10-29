«США мой второй дом»: Малкин не увидел ничего плохого в двойном гражданстве

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин не увидел ничего плохого в том, что у него есть гражданство Соединенных Штатов. Он назвал страну своим вторым домом.

«Это мой второй дом, я здесь (в США — прим. ред.) живу уже 13 лет. У моего ребенка американский паспорт, у него два паспорта. Может быть, он пойдет в школу здесь. Здесь моя жена», — приводит издание Pittsburgh Tribune Live слова хоккеиста.

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Малкин добавил, что российские законы позволяют иметь два паспорта, поэтому в двойном гражданстве, по его словам, нет ничего плохого.

Единственное, что не нравится Малкину, так это борьба США против России.

Ранее форвард поделился трудностями жизни в Штатах: ему трудно привыкнуть к американскому менталитету и к английскому языку.

Уроженец Магнитогорска Евгений Малкин играет за океаном с 2006 года. В составе «Питтсбург Пингвинз» он три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе сборной России по хоккею он трижды принимал участие в Олимпийских играх.

Перед президентскими выборами 2018 года спортсмен стал участником движения Putin Team, которое поддерживало главу России Владимира Путина.