Сроки проведения шахматной олимпиады перенесли в Югре

На 2022 год перенесено проведение Всемирной шахматной олимпиады, которая должна состоятся в Москве и Ханты-Мансийске. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу АУ «Юграмегаспорт».

«Решение коснулось всех этапов олимпиады, включая конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) и турнир среди участников с инвалидностью, которые примет Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что проведение шахматного турнира была намечено на 2020 год. Состязание пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Гостиницы, специально построенные для участников олимпиады и туристов, отдали студентам под общежития.