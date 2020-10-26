Среди кадетов и детдомовцев прошел онлайн-турнир по самбо

По данным издания, в соревнованиях приняли участие более 200 юных самбистов в возрасте от 13 до 16 лет. Всего было представлено 15 команд из 11 регионов страны. Состязание проходило на платформе Zoom и продлилось пять часов.

Первое место занял «Курганинский казачий кадетский корпус». На второй позиции оказалось «Петрозаводское президентское кадетское училище». Тройку замкнул «Павловский детский дом».