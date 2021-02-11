«Манчестер Сити» назвали рекордсменом среди английских клубов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграл у «Суонси» в 1/8 финала Кубка Англии. Победа для него стала 15-й подряд по счету. Для команды из элитного дивизиона страны это рекорд.

Полученное «Манчестер Сити» достижение оценил в Twitter телеканал ESPN, опубликовав соответствующий пост.

«„Манчестер Сити“ стал первой английской командой высшего дивизиона, выигравшей 15 игр подряд во всех соревнованиях», — отмечено в сообщении.

Матч со «Суонси» закончился со счетом 3:1 в пользу «горожан». Следующую игру клуб проведет в рамках Английской премьер-лиги 13 февраля. Ему предстоит встреча с «Тоттенхэмом».

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших футболистов за последние 10 лет. В него включили спортсменов из 1510 стран мира. На первом месте оказался аргентинец Лионель Месси. Второе отдали португальцу Криштиану Роналду. Замкнул тройку лидеров Андрес Иньеста. В топ-10 не обошлось без Неймара, Серхио Рамоса, Мануэля Нойера и других имениых игроков.