Сразу шесть россиян вошли в рейтинг 25 лучших фигуристов в истории

О достижениях каждого из спортсменов издание подготовило небольшую справку. Фигурист Артур Дмитриев авторы рейтинга назвали лучшим парным фигуристом. Он единственный, кто получил золото Олимпийских игр с двумя разными партнершами. В 1992 году он занял первое место на соревнованиях в Альбервилле с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году с Оксаной Казаковой стал чемпионом на играх в Нагано.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков стали лучшими представителями парного катания. На их счету золотые медали Олимпийских игр 1994 года и четырех чемпионатов мира. Но при этом их судьба оказалась трагична. Гриньков скончался от обширного инфаркта в 28 лет во время одной из тренировок.

Евгения Медведева стала одной из самых молодых представителей рейтинга. В 20 лет спортсменка уже дважды выигрывала мировые чемпионаты и европейские соревнования. Также на ее счету две серебряные медали Олимпийских игр. Несмотря на свой юный возраст Медведева 13 раз устанавливала мировые рекорды в коротких и произвольных программах.

Лучшим фигуристом-одиночником в мире назвали авторы рейтинга Евгения Плющенко. На счету спортсмена семь побед на чемпионате мира и четыре олимпийские награды.

Живая легенда и величайшая фигуристка в истории этого вида спорта — все это Ирина Роднина. Единственная спортсменка, кто подряд выиграл 10 чемпионатов мира подряд в парном катании. Кроме того, она смогла увести золотые медали с трех Олимпийских игр.