Сразу девять футболистов «Зенита» отправились в национальные сборные | 360°

Спорт 19 сентября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

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Viber Сразу девять футболистов «Зенита» отправились в национальные сборные

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Девять игроков петербургского «Зенита» отправились в национальные сборные. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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