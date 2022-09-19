Сразу девять футболистов «Зенита» отправились в национальные сборные | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 20:07

Терроризм стал государственной политикой Украины. России пора вспоминать уроки истории

Эксклюзив

19 сентября 2022, 20:05

Названа причина, по которой Клинтон мог вспомнить разговор с Ельциным о НАТО

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 20:04

МИД Китая выразил протест после слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

Путешествия

19 сентября 2022, 20:03

Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:03

Полную ревизию поездов Ярославского направления в Подмосковье проведут до конца октября

Общество

19 сентября 2022, 20:01

Мантуров призвал обсудить в сентябре включение алкоголя в параллельный импорт

Криминал

19 сентября 2022, 20:00

Убившего родителей в Турции россиянина задержали

Общество

19 сентября 2022, 19:50

Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует»

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:49

Новый ФАП построят в Чехове

Спорт

19 сентября 2022, 19:41

Сразу девять футболистов «Зенита» отправились в национальные сборные

Читать 360tv в

Девять игроков петербургского «Зенита» отправились в национальные сборные. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Реклама

Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой попали в российскую сборную. Вильмар Барриос улетел в Колумбию, чтобы вместе со своей сборной отправиться в турне по США и провести пару товарищеских встреч. Также на время стан «сине-бело-голубых» покинули хорват Деян Ловрен и казах Нуралы Алип. Остальные члены петербургской команды 21 сентября возобновят тренировки.

ФК Зенит

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама