Сразу четыре южноамериканские страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сразу четыре южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили — официально подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Церемония оформления заявки состоялась на стадионе «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео, отметило РИА «Новости». Именно там в 1930 году прошел первый чемпионат мира.

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес отметил, что это культовое место, «где началась история».

«Это не проект правительства, а мечта всего континента. Будут и другие чемпионаты мира, но 100-летие будет отмечаться только один раз», — отметил Домингес.

Собираются претендовать на ЧМ-2030 Марокко, совместные заявки подали из Румынии, Греции, Болгарии и Сербии, а также Испании и Португалии.

В конце июля СМИ сообщили, что португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», в ближайшем времени может расторгнуть контракт с клубом. Уже на следующий день после этой новости СМИ сообщили, что агент Роналду Жорже Мендеш работает над возможностью перехода португальца в лиссабонский «Спортинг». Как отметило издание The Athletic со ссылкой на инсайдера, «Спортинг» полностью соответствует требованиям звезды футбола.