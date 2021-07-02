Сразу четыре игрока уйдут из «Локомотива»

Сразу четыре футболиста покинут ФК «Локомотив». Это связано с истечением их контрактов с клубом, написал сайт kp.ru.

Из команды уйдут полузащитник Владислав Игнатьев, защитник Соломон Кверкелия, нападающий Эдер и вратарь Антон Коченков.

При этом известно, что Игнатьев продолжит карьеру в казанском «Рубине».

«Футбольный клуб „Локомотив“ благодарит футболистов за годы, проведенные в составе „железнодорожников“, за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — написали на сайте клуба.