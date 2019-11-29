Сразу 10 футболистов клуба «Сочи» слегли с ангиной перед матчем РПЛ

За два дня до игры с «Оренбургом» футбольный клуб «Сочи» вынужденно отменил тренировку. Врачи команды сообщили, что игроки подхватили вирус инфекционной ангины. Этот диагноз был поставлен 10 полевым футболистам.

«Сочи» заинтересовал полузащитник «Рубина» Подробнее

В клубе сообщили, что после возвращения с выезда в Уфу футболисты хотели провести несколько тренировок, чтобы подготовиться к двум заключительным играм первой части сезона. На тренировку пришло меньше половины команды. Вторую, которая должна была пройти за два дня до встречи с «Оренбургом», пришлось отменить.

«Мы призываем болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в этой непростой ситуации. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка. Встреча с „Оренбургом“ состоится 1 декабря, начало в 14:00 по Москве», — обратилось к фанатам руководство клуба.

ФК «Сочи» после 17 туров набрал 14 очков и идет на 16, последнем, месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.