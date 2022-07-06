Мишустин объяснил, зачем России национальная система спортсоревнований

Российские спортсмены столкнулись с давлением Запада, поэтому нужно создать независимую национальную систему спортивной подготовки и соревнований. Об этом на стратегической сессии по социальным вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Президент поручил сохранить соревновательную активность наших спортсменов, предусмотреть новые форматы состязаний. По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и национальных соревнований», — сказал глава правительства.

По его словам, спортсмены одними из первых столкнулись с давлением со стороны коллективного Запада, хотя спорт должен быть вне политики. Цель этих действий — исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов и лишить спортсменов возможности состязаться.

Госдеп опубликовал заявление 35 стран с призывом ужесточить спортивные санкции против России и Белоруссии. Посольство России в США назвало это русофобским выпадом.