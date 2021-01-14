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    14 января 2021, 16:38

    Спортсмены предложили использовать на соревнованиях «Катюшу» вместо гимна. Почему она?

    Анастасия Калинина, Денис Малышев, Ольга Нижельская

    Комиссия спортсменов предложила комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) включать на соревнованиях песню «Катюша» вместо гимна. Об этом «360» рассказала руководитель комиссии ОКР и фехтовальщица Софья Великая.
    Спортсмены предложили использовать на соревнованиях «Катюшу» вместо гимна. Почему она?

    «По решениям CAS мы не имеем право включать гимн, поэтому мы должны выбрать какое-то музыкальное сопровождение, которое будет на ближайшие два года сопровождать наших спортсменов на всех международных соревнованиях. Мы вот от своей комиссии предлагаем „Катюшу“, кто-то предлагает, там другие варианты из других организаций», — рассказала она.

    Варианты будут предложены исполкому Олимпийского комитета. При этом Великая отметила, что в данном случае не идет речь о замене российского гимна. Исходя из сложившейся ситуации необходимо выбрать именно музыкальное сопровождение.

    «Такие громкие слова: «Катюша» заменит Гимн России» — это не может быть. Гимн России заменить нельзя», — заключила фехтовальщица.

    Песня «Катюша» у большинства россиян ассоциируется с чем-то патриотичным. Она также широко узнаваема, как и сам гимн.

    Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не может играть российский гимн.