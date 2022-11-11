Спорт 11 ноября 2022, 02:37 Спортсмены из Тулы завоевали пять медалей на Кубке России по тхэквондо

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Спортсмены в возрасте до 17 лет приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Урала» в Екатеринбурге в рамках Кубка России по тхэквондо ИТФ. Воспитанники тульской областной спортивной школы олимпийского резерва завоевали пять медалей, сообщила ТСН24.

Всего на соревнования приехали 750 участников из 25 регионов России. Трое туляков — Иван Елисеев, Илхомджон Одинаев и Варвара Чекунова — заняли второе место в личных состязаниях.

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Еще две медали — серебряную и бронзовую — спортсмены из Тулы завоевали в командных дисциплинах.

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