Спортсмены из Тулы заняли призовое место в Первенстве России по подводному спорту

В Саратовской области состоялось Первенство России по подводному спорту (марафонский заплыв в ластах). Спортсмены из Тулы заняли на нем призовые места. Об этом сообщило ТСН24 со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Тульской области.

Мероприятие проходило в период с 12 по 15 июня. В нем принимали участие юниоры и юниорки 2005–2008 годов рождения. Первое место в заплыве в ластах на шесть тысяч метров заняла Валерия Дудченко. Второе место досталось Маргарите Анохиной и Никите Перелыгину.

В дистанции на три тысячи метров в классических ластах первое место получили Валерия Дудченко и Даниил Ануров.