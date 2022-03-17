Спортсмены из Казахстана приедут на Паралимпиаду в ХМАО

Еще одна страна — Казахстан — заявила о своем участии в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru.

Исполняющий обязанности главы Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что казахстанские спортсмены уже прибыли в Россию.

«Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — сказал Рожков.

Кроме того, в Паралимпиаде примут участие Белоруссия, Армения и Таджикистан.