Эксклюзив 12 февраля 2024, 08:57 Спортсмены из 10 стран приехали в Чехов на турнир по карате Чехов принял первенство по кекусин-кан в дисциплине кумите

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Почти 1000 участников из 10 стран мира, в том числе Белоруссии, Турции, Казахстана, Кувейта, Армении, Таджикистана, Азербайджана приехали в Чехов на международный турнир по кекусин-кан в дисциплине кумите.

Россию представили спортсмены из 40 регионов. Среди участников соревнований оказался чемпион России и мира Матвей Виниченко. Четырнадцатилетний юноша заявил, что залогом победы является правильный настрой. Без него, подчеркнул он, выиграть будет очень сложно.

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На первенстве присутствовали именитые спортсмены. В их числе был чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Единоборства — это всегда преодоление своих страхов, самого себя. Ребенку в жизни это поможет, даст уверенность в себе», — поделился боксер.

Организатором турнира выступил клуб карате кекушинкай «Подольск-Додзе». Кекусин-кан — разновидность карате, которая пользуется популярностью во многих странах мира. В Подмосковье у него также много фанатов.