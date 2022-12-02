Спорт 02 декабря 2022, 12:29 Спортсмены из 10 регионов примут участие в Кубке России по спортивному туризму в ЯНАО

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В Салехарде состоится Кубок России по спортивному туризму на лыжной дистанции, в котором будут участвовать спортсмены из 10 регионов. Об этом написал «Север-Пресс».

Свое участие уже подтвердили Белгородская, Вологодская, Тюменская, Челябинская и Пензенская области, а также республики Марий Эл, Чувашия и Коми, ХМАО-Югра и ЯНАО.

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В понедельник, 5 декабря, пройдут гонки по лыжной дисциплине на короткой дистанции, а во вторник, 6 декабря, выйдут участники парной связки.

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