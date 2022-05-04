Спортсмены-госслужащие смогут получать призовые деньги

Спортсмены, имеющие статус госслужащих, в том числе военные, сейчас по закону не могут получать денежные награды за победы на турнирах. Теперь в Госдуму внесли законопроект, предлагающий снять эти ограничения, написала «Парламентская газета».

Среди авторов законопроекта — хоккеист Владислав Третьяк и 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. Новый законопроект предлагает изменения в законах, которые позволят выдавать деньги спортсменам-госслужащим «правомерно и адресно».