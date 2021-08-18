Историк спорта предложил приравнять спортсменов к героям

Любовь к спорту гораздо важнее количества призовых мест. Таким мнением поделился президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре ИА НСН.

«Мы должны воспитывать в людях интерес к спорту и наша страна должна добиться того, чтобы спортсмены стали бы героями. Число людей в нашей стране, которые перед Токио знали, кто будет выступать, смешное, 2-3%. Количество медалей — это вообще мертвая цифра», — заявил Любимов.

По его словам, количество медалей никак не повлияет на развитие спорта.

На Олимпийских Играх в Токио российские спортсмены вошли в пятерку лидеров. Всего они заработали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.