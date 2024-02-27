Спорт 27 февраля 2024, 18:07 Спортсменов Юлию Пахалину и Владимира Акимова включили в Зал славы мирового плавания

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Международная организация ISHOF решила включить россиян Юлию Пахалину и Владимира Акимова в Зал славы мирового плавания. Об этом сообщил RT.

В этот список также попали 12 спортсменов. Церемония пройдет 4 и 5 октября в Форт-Лодердейле в США.

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Юлия Пахалина имеет олимпийское золото, она была признана трехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Владимир Акимов также завоевывал золото на Олимпиаде, имеет звание чемпиона мира, многократного чемпиона СССР и Европы.