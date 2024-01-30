Спорт 30 января 2024, 18:17 Спортсменка Журова: российские фигуристы после решения ISU все равно остаются олимпийскими чемпионами

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После аннулирования результатов Камилы Валиевой сборная России по фигурному катанию оказалась на третьем месте. При этом все понимают, что спортсмены все равно остаются олимпийскими чемпионами, сообщила конькобежка Светлана Журова в беседе со «Звездой».

По ее словам, после решения ISU по протоколу российские спортсмены официально считаются бронзовыми призерами, однако все понимают, что это — золото.

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«Ребята жили два года с полным пониманием, что они олимпийские чемпионы, и мы все так считаем», — отметила Журова.

Она также отметила, что в России необходимо документально подтвердить, фигуристы-участники игр в Пекине являются олимпийскими чемпионами.