30 января 2024, 18:17
Спортсменка Журова: российские фигуристы после решения ISU все равно остаются олимпийскими чемпионами
После аннулирования результатов Камилы Валиевой сборная России по фигурному катанию оказалась на третьем месте. При этом все понимают, что спортсмены все равно остаются олимпийскими чемпионами, сообщила конькобежка Светлана Журова в беседе со «Звездой».
По ее словам, после решения ISU по протоколу российские спортсмены официально считаются бронзовыми призерами, однако все понимают, что это — золото.
Реклама
«Ребята жили два года с полным пониманием, что они олимпийские чемпионы, и мы все так считаем», — отметила Журова.
Она также отметила, что в России необходимо документально подтвердить, фигуристы-участники игр в Пекине являются олимпийскими чемпионами.
Фигурное катание
Камила Валиева
Реклама
Реклама