Спортсменка Резцова заявила, что не верит в отмену зимних Олимпийских игр

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала возможную отмену зимних Олимпийских игр в Пекине из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил RT.

Спортсменка отметила, что не верит в отмену соревнований. По ее словам, организаторы способны справиться со всеми сложностями, которые возникли из-за коронавируса.

«Отрицательный сценарий не рассматривается. Предполагаю, в нашей сборной по биатлону точно ничего не произойдет, никто не заболеет», — заявила Резцова.