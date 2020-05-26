Спортсменка прокомментировала ситуацию с российским биатлоном

«Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет — это адская бомба. Каждый день можно открывать и читать негативные новости — это для меня треш. Не могу привести пример, вокруг какого вида спорта столько же подобных новостей. Постоянное накаливание ситуации говорит не о самых профессиональных качествах. Не должно так быть», — приводит слова спортсменки сайт «Утро.ру».

Богалий также отметила, что в биатлоне в последние годы очень много негативных новостей.

По ее словам, в российском биатлоне не хватает профессионалов. Также необходимо работать цивилизованно, считает биатлонистка. Она подчеркнула, что в СМИ все выяснения между спортсменами выходят раньше, чем принимаются какие-то решения.