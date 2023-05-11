Спорт 11 мая 2023, 00:45 Спортсменка Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в Риме

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова попала во второй круг турнира в Риме. Об этом сообщили Nation News.

Спортсменка обошла Сару Эррани из Италии в матче первого круга турнира категории WTA-1000. Матч продолжался один час и две минуты. Игра завершилась со счетом 2:0 (6:1, 6:1). Теннисистка четырежды подала навылет и реализовала пять брей-пойнтов. Во втором круге Павлюченкова сразится с первой ракеткой мира Игой Свентек.