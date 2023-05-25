Спорт 25 мая 2023, 18:46 Спортсменка Ласицкене заявила, что считает свою международную карьеру завершенной

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не питает никаких надежд в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и считает свою международную карьеру завершенной. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом спортсменка отметила, что ей бы не хотелось ставить завершающую точку в своей карьере.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», Ласицкене подчеркнула, что на международных турнирах российских спортсменов не ждут.