Спорт 23 декабря 2022, 10:08 Спортсменка Киселева оценила идею о допуске мужчин в синхронное плавание

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Решение о допуске мужчин к групповым соревнованиям по синхронному плаванию можно было предугадать. Таким мнением поделилась российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева. Об этом сообщило ИА НСН.

Международная федерация плавания разрешила мужчинам принимать участие в соревнованиях по синхронному плаванию. Специалист пояснила, что поначалу это создаст некие сложности.

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«Не в каждой стране есть сильные мужчины-синхронисты, соответствующие уровню женского синхронного плавания», — рассказала Киселева.

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Однако в дальнейшем, по ее словам, мужчины смогут стать достойными конкурентами для женщин.