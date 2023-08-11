Спорт 11 августа 2023, 23:46 Спортсменка Иоланда Чен: недопуск российских спортсменов стал ударом для соревнований

Читать 360tv в

Мировой спорт пострадал из-за недопуска российских спортсменов к соревнованиям. Таким мнением поделилась чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен. Об этом сообщило радио Sputnik.

Легкоатлетка отметила, что в последние годы спортсменам и тренерам стало очень сложно из-за интриг в спорт. Она добавила, что недопуск до соревнований россиян негативно сказался на мировом спорте.

Реклама

«В этом году лыжные гонки, чемпионат по хоккею и чемпионат мира по фигурному катанию были такими провальными соревнованиями, что их почти никто не смотрел», — пояснила Иоланда Чен.